Решите пожалуйста 3 номер с объяснением , подробно если можно
Алгебра
Решите пожалуйста 3 номер с объяснением , подробно если можно
Ответ(ы):
Гость:
A) 3корень(18*9) 3корень(162) 3корень(2умнож 81) 3умнож 3корень( 6) 81это 3^4 b) 3кор(10^2-73) 3кор(27)=3 27=3^3
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