Решите пожалуйста 3 номер с объяснением , подробно если можно

Алгебра
Решите пожалуйста 3 номер с объяснением , подробно если можно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A) 3корень(18*9)  3корень(162)  3корень(2умнож 81)  3умнож 3корень( 6) 81это 3^4  b) 3кор(10^2-73) 3кор(27)=3 27=3^3  
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