6. В треугольнике ABC, углы которого равны ∠B=40∘ и ∠C=80∘, проведена высота CH. Найдите величину угла ACH (в градусах).

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Короч, нам дан треугольник, так? Когда мы проводим высоту, создается треугольник АНС. Нам надо узнать угл А: А=180-(40+80)=60 Мы узнали угл А Чтобы узнать угл АСН, нужно всего лишь: 180-(60+90)=50 То есть, угл А=50 Элементарно, Ватсон.