CaO4 + ? = Ca(OH)2 + ? Помогите пожалуйста!!! Что должно быть на месте ?
Химия
CaO4 + ? = Ca(OH)2 + ? Помогите пожалуйста!!! Что должно быть на месте ?
Ответ(ы):
Гость:
Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2 возможно ты ошиблась в задании
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