CaO4 + ? = Ca(OH)2 + ? Помогите пожалуйста!!! Что должно быть на месте ?

Химия
CaO4 + ? = Ca(OH)2 + ? Помогите пожалуйста!!! Что должно быть на месте ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2  возможно ты ошиблась в задании
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