Чем отличаются нарицательные существительные от собственных!?
Русский язык
Чем отличаются нарицательные существительные от собственных!?
Ответ(ы):
Гость:
Нарицательные существительные - это существительные, обозначающие ряд однородных предметов. Собственные существительные - это существительные, обозначающие единичные предметы.
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