Напишите изложение по 8 главе "Дубровского"
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Напишите изложение по 8 главе "Дубровского"
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В этой главе Пушкин рассказывает про Машеньку Троекурову. О ее детстве среди одиночества и романов. Маша росла и воспитывалась в доме отца с братом Сашей. Он был сыном Кирилы Петровича и гувернантки. Чтобы Саше дать образование, Троекуров нанимает учителя Дефоржа, который покоряет сердце Маши. Он преподает Маше музыку. Сам же Троекуров вполне доволен учителем и уважает его за смелость духа. Пушкин описывает такой момент: Кирила Петрович решил посмеяться и придумал как напугать француза Дефоржа. С этой целью он заталкивает, ничего не подозревающего француза, в комнату с медведем. Однако француз оказался не из робкого десятка и, достав пистолет, убивает животное.
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