Із двох станцій вийшли одночасно назустріч однин одному два товарних поїзди і зустрілися через 5 год Однин поїзд рухався зі швидкістю 29 кмгод а другий 35кмгод Яка відстань між цими станціями ??Кородкий запис ))

Математика

Із двох станцій вийшли одночасно назустріч однин одному два товарних поїзди і зустрілися через 5 год Однин поїзд рухався зі швидкістю 29 кмгод а другий 35кмгод Яка відстань між цими станціями ??Кородкий запис ))

Автор: Гость