Что думали люди о земле в далёкие времена

География
Что думали люди о земле в далёкие времена
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Автор: Гость
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Гость:
Они думали что земля плоская как пицца и стоит она на 4 слонах и гигантской черепахе
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