Запишите выражения для периметра треугольника MNK и упростите его, если: а) MN = а см, NK на 30 см меньше MN,а КМ в 4 раза больше NM. б) MN = b cм, NK на 12 см больше MN,а КМ в 2 раза больше NМ. Используя реультаты, составьт...
Математика
Запишите выражения для периметра треугольника MNK и упростите его, если: а) MN = а см, NK на 30 см меньше MN,а КМ в 4 раза больше NM. б) MN = b cм, NK на 12 см больше MN,а КМ в 2 раза больше NМ. Используя реультаты, составьте уровнения и найдите стороны, зная, что периметр треугольника равен: а) 108 см; б) 164 см.
Ответ(ы):
Гость:
А) Периметр - это сумма всех сторон. 1. а+(а-30)+4(а-30)=а+а-30+4а-120=6а-150 2. в+(в+12)+2в=4в+12
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