Помогите указать падеж имён прилагательных Пчёлка летела из пчелиного улья к ду??истому клеверу. Корабль плыл по синему морю мимо скалистого острова к далёкому горизонту. Дети радовались ясному утру,зимнему солнцу,пушистому сн...

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Помогите указать падеж имён прилагательных Пчёлка летела из пчелиного улья к ду??истому клеверу. Корабль плыл по синему морю мимо скалистого острова к далёкому горизонту. Дети радовались ясному утру,зимнему солнцу,пушистому снегу.

Автор: Гость