Помогите указать падеж имён прилагательных Пчёлка летела из пчелиного улья к ду??истому клеверу. Корабль плыл по синему морю мимо скалистого острова к далёкому горизонту. Дети радовались ясному утру,зимнему солнцу,пушистому сн...
Русский язык
Помогите указать падеж имён прилагательных Пчёлка летела из пчелиного улья к ду??истому клеверу. Корабль плыл по синему морю мимо скалистого острова к далёкому горизонту. Дети радовались ясному утру,зимнему солнцу,пушистому снегу.
Ответ(ы):
Гость:
Из пчелиного- Родительный падеж. К душистому- Дательный падеж. По синему- Дательный падеж. Скалистого- Родительный падеж. К далекому- Дательный падеж. Ясному- Дательный падеж. Зимнему- Дательный падеж. Пушистому- Дательный падеж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Помогите очень надо !!! Найдите углы треугольника, если известно, что второй угол ??оставляет три десятых первого угла, а третий на 20 градусов б...
Русский язык
Вот и чайник за кофейником бежит, Тараторит, тараторит, дребезжит...Что? Найди и подчеркни родственные слова.Обозначь в них корень. Поставь знак уд...
Английский язык
География
Самая высокая горная система земли называется? а) гималаи в) кордильеры с) анды д) тибет выбирете правильный ответ)) определите масштаб...
Математика