Помогите указать падеж имён прилагательных Пчёлка летела из пчелиного улья к ду??истому клеверу. Корабль плыл по синему морю мимо скалистого острова к далёкому горизонту. Дети радовались ясному утру,зимнему солнцу,пушистому сн...

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Помогите указать падеж имён прилагательных Пчёлка летела из пчелиного улья к ду??истому клеверу. Корабль плыл по синему морю мимо скалистого острова к далёкому горизонту. Дети радовались ясному утру,зимнему солнцу,пушистому снегу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из пчелиного- Родительный падеж. К душистому- Дательный падеж. По синему- Дательный падеж. Скалистого- Родительный падеж. К далекому- Дательный падеж. Ясному- Дательный падеж. Зимнему- Дательный падеж. Пушистому- Дательный падеж.
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