Помогите очень надо !!! Найдите углы треугольника, если известно, что второй угол ??оставляет три десятых первого угла, а третий на 20 градусов больше второго

Математика

Помогите очень надо !!! Найдите углы треугольника, если известно, что второй угол ??оставляет три десятых первого угла, а третий на 20 градусов больше второго

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