Что происходило со мной с рождения до настоящего времени?
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Что происходило со мной с рождения до настоящего времени?
Ответ(ы):
Гость:
Не чего необычного! ТЫ ЖИЛА И ВСЁ!
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