Самая высокая горная система земли называется? а) гималаи в) кордильеры с) анды д) тибет выбирете правильный ответ)) определите масштаб мелкомасштабной карты? а) начиная с 1:200000и крупнее в) мельче1:1000000 с) от1:2...

География
Самая высокая горная система земли называется? а) гималаи в) кордильеры с) анды д) тибет выбирете правильный ответ)) определите масштаб мелкомасштабной карты? а) начиная с 1:200000и крупнее в) мельче1:1000000 с) от1:200000и до1:1000000 включительно д) все ответы верны выбирете правельный ответ))?
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