Самая высокая горная система земли называется? а) гималаи в) кордильеры с) анды д) тибет выбирете правильный ответ)) определите масштаб мелкомасштабной карты? а) начиная с 1:200000и крупнее в) мельче1:1000000 с) от1:2...
География
Самая высокая горная система земли называется? а) гималаи в) кордильеры с) анды д) тибет выбирете правильный ответ)) определите масштаб мелкомасштабной карты? а) начиная с 1:200000и крупнее в) мельче1:1000000 с) от1:200000и до1:1000000 включительно д) все ответы верны выбирете правельный ответ))?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите по человеческий. В первый день турист прошел 9,6 км, а во второй – 6,4 км. Во сколько раз вторая часть пути туриста меньше первой? Сколь...
Русский язык
География
Русский язык