Как будет в Future Simple this month?

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Как будет в Future Simple this month?
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This month - next month
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