Какие растения (водные) обитают в природной зоне города ВОЛГОГРАДА*
Биология
Какие растения (водные) обитают в природной зоне города ВОЛГОГРАДА*
Ответ(ы):
Гость:
Кувшинка чисто-белая. Тарморяды волнистые. Сабельник болотный.Водяной орех плавающий (рогульник, чилим) .
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