Вот и чайник за кофейником бежит, Тараторит, тараторит, дребезжит...Что? Найди и подчеркни родственные слова.Обозначь в них корень. Поставь знак ударения.
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Вот и чайник за кофейником бежит, Тараторит, тараторит, дребезжит...Что? Найди и подчеркни родственные слова.Обозначь в них корень. Поставь знак ударения.
Ответ(ы):
Гость:
Бежит-дребезжит.........
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