Составте 10 сложноподчиненных предложений которое бы начиналось бы со слов Знаете ли вы, что»
Русский язык
Составте 10 сложноподчиненных предложений которое бы начиналось бы со слов Знаете ли вы, что»
Ответ(ы):
Гость:
1. Знаете ли вы, что кошки мурлыкают животом? 2. Знаете ли вы, что снежинки не повторяются, что в мире нет ни одной похожей снежинки? 3. Знаете ли вы, что таблица Меделеева приснилась его автору? 4. Знаете ли вы, что схема швейной машинки также была увидела во сне её изобретателем. _________________ Думаю, и так ясно, как дальше делать.
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