Подобны ли треугольники ABC и A1B1C1, если; AB=1,7 см, BC=3 см, CA=4,2 см, A1B1=34 дм, B1C1=60 дм, С1А1=84 дм?

Геометрия
Подобны ли треугольники ABC и A1B1C1, если; AB=1,7 см, BC=3 см, CA=4,2 см, A1B1=34 дм, B1C1=60 дм, С1А1=84 дм?
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Ответ(ы):
Гость:
Подобны по трем сторонам АВ:А1В1=1/20,ВC:В1С1=1/20,АС:А1С1=1/20
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