Любой продукт труда является товаром? а) правельно б) неправельно ПОМОГИТЕ

Экономика
Любой продукт труда является товаром? а) правельно б) неправельно ПОМОГИТЕ
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Гость:
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