Любой продукт труда является товаром? а) правельно б) неправельно ПОМОГИТЕ
Экономика
Любой продукт труда является товаром? а) правельно б) неправельно ПОМОГИТЕ
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется а) :-);-):-);-)★♣●
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