Для покраски потолка требуется 270 г краски на 1 м2. краска продается в банке по 3 кг. ??колько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 37 м2.

Алгебра

Для покраски потолка требуется 270 г краски на 1 м2. краска продается в банке по 3 кг. ??колько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 37 м2.

Автор: Гость