Помогите пожалуйста умоляю в части а выбрать правильный ответ и кратко объяснить,а в части В решение

Геометрия
Помогите пожалуйста умоляю в части а выбрать правильный ответ и кратко объяснить,а в части В решение
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