Особенности строения булавовидного плауна: Жизненная форма- Место обитания- С??ебель- Листья- Корни- Ткани- Способы размножения-
Биология
Особенности строения булавовидного плауна: Жизненная форма- Место обитания- С??ебель- Листья- Корни- Ткани- Способы размножения-
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Геометрия
Помогите пожалуйста умоляю в части а выбрать правильный ответ и кратко объяснить,а в части В решение
Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
Із двох станцій вийшли одночасно назустріч однин одному два товарних поїзди і зустрілися через 5 год Однин поїзд рухався зі швидкістю 29 кмгод а др...
Геометрия
Подобны ли треугольники ABC и A1B1C1, если; AB=1,7 см, BC=3 см, CA=4,2 см, A1B1=34 дм, B1C1=60 дм, С1А1=84 дм?