Найди результат удобным способом. 25*(2*8)= 47*(5*2)= (50*3)*4= (5*6)*16= (18*20)*5= (7*5)*4=
Математика
Найди результат удобным способом. 25*(2*8)= 47*(5*2)= (50*3)*4= (5*6)*16= (18*20)*5= (7*5)*4=
Ответ(ы):
Гость:
(25*2)*8=400. 47*10=470. (50*4)*3=600. 5*6*16=480. 18*(20*5)=1800. 7*(5*4)=140
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