За 2 недели дрессировок Костя потратил 28 кусков сахара. Это треть запасов сахара, которые у него были. Сколько кусков сахара у Кости осталось? На сколько недель дрессировки хватит этих запасов, если каждую неделю щенок будет п...

Математика

За 2 недели дрессировок Костя потратил 28 кусков сахара. Это треть запасов сахара, которые у него были. Сколько кусков сахара у Кости осталось? На сколько недель дрессировки хватит этих запасов, если каждую неделю щенок будет получать в 2 раза меньше сахара, чем в первую неделю?

Автор: Гость