За 2 недели дрессировок Костя потратил 28 кусков сахара. Это треть запасов сахара, которые у него были. Сколько кусков сахара у Кости осталось? На сколько недель дрессировки хватит этих запасов, если каждую неделю щенок будет п...
Математика
За 2 недели дрессировок Костя потратил 28 кусков сахара. Это треть запасов сахара, которые у него были. Сколько кусков сахара у Кости осталось? На сколько недель дрессировки хватит этих запасов, если каждую неделю щенок будет получать в 2 раза меньше сахара, чем в первую неделю?
Ответ(ы):
Гость:
28*3=84(всего кусков сахара) 84-28=56(осталось) 28:2=14 (кусков в неделю) 56:14=4 (недели)
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