Сколько будет 39 см в см и мм
Математика
Сколько будет 39 см в см и мм
Ответ(ы):
Гость:
39 см = 390 миллиметром, т.к. в одном сантиметре 10 миллиметров.
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