Вставь пропущенные окончания прилагательных. определи их род. морошка- травянис??.. растение с оранжев.. ягодами. в свеж.. виде она не очень вкусн.., но из неё получается прекрасн.. варенье, а также очень вкусн.. мармелад. ПЛИ...
Русский язык
Вставь пропущенные окончания прилагательных. определи их род. морошка- травянис??.. растение с оранжев.. ягодами. в свеж.. виде она не очень вкусн.., но из неё получается прекрасн.. варенье, а также очень вкусн.. мармелад. ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!! СРОЧНО НАДО!!!!! 30 БАЛОВ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Травянистое(ср.р),оранжевыми(мн.ч), свежем(м.р),вкусная(ж.р),прекрасное(ср.р),вкусный(м.р)
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