Переведите пожалуйста на английский) Меня вдохновляет хорошее настроение, восхищение природой. Я начала с наброска плана моего произведения. Мое любимое произведение . Вдохновение приходит ко мне тогда когда я сижу в один...

Математика

Переведите пожалуйста на английский) Меня вдохновляет хорошее настроение, восхищение природой. Я начала с наброска плана моего произведения. Мое любимое произведение . Вдохновение приходит ко мне тогда когда я сижу в одиночестве и что-то мечтаю. Я закончила свое произведение 1 февраля этого года

Автор: Гость