Разберите предложения по членам и дать характеристику На синем небе зажглись звезды.
Русский язык
Разберите предложения по членам и дать характеристику На синем небе зажглись звезды.
Ответ(ы):
Гость:
На синем(определение) небе(обстоятельство) зажглись(сказуемое) звезды(подлежащее) простое,растпространенное,повествовательное,невосклицательное,двусоставное,полное
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