Определите КПД спиртовки, если при нагревании на ней 150 г воды от 20 до 80 0С израсход??вано 4 г спирта. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг*0С, удельная теплота сгорания спирта 3*107 Дж/кг

Физика

Определите КПД спиртовки, если при нагревании на ней 150 г воды от 20 до 80 0С израсход??вано 4 г спирта. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг*0С, удельная теплота сгорания спирта 3*107 Дж/кг

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