Определите КПД спиртовки, если при нагревании на ней 150 г воды от 20 до 80 0С израсход??вано 4 г спирта. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг*0С, удельная теплота сгорания спирта 3*107 Дж/кг
Физика
Определите КПД спиртовки, если при нагревании на ней 150 г воды от 20 до 80 0С израсход??вано 4 г спирта. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг*0С, удельная теплота сгорания спирта 3*107 Дж/кг
Ответ(ы):
Гость:
N= Ап /Aз * 100% Соответственно, n= 4200/3000 = 1,4 * 100% = 140%
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