Помогите Надо оределить какое это предложение 1)Односоставное или двусоставное 2)Если оно односоставное,то какое -определенно-личное -неопределенно-личное -безличные -назывные Предложения 1)Летним вечером хорошо посиде...

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Помогите Надо оределить какое это предложение 1)Односоставное или двусоставное 2)Если оно односоставное,то какое -определенно-личное -неопределенно-личное -безличные -назывные Предложения 1)Летним вечером хорошо посидеть у реки 2)Тихо. 3)Облака окрасило немыслимыми цветами 4)Ну вот смеркается 5)Воздух прозрачный,чистый 6)С кем поведешься,того и наберешься 7)Мне некуда больше спешить 8)Не жди меня 9)Не жалею,не зову,не плачу 10)К вечеру резко похолодало 11)Мне нравиться что вы больны не мной 12)Мне почему то все время хотелось смеяться Помогите!!!!!!Срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) односоставное безличное 2) односоставное безличное 3) односоставное безличное  4) односоставное безличное 5) двусоставное 6) односоставное обобщенно-личное 7) односоставное безличное 8) односоставное определенно-личное 9)односоставное определенно-личное 10)односоставное безличное 11) односоставное безличное 12) односоставное безличное
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