Лексический разбор слова сруб

Русский язык
Лексический разбор слова сруб
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего СРУБ. 1. Место по которому срублено дерево. Пример: Снег кругом был истоптан, торчали пни со свежими срубами. 2. Деревянное сооружение из нескольких внецов, скреплённых в форме четырёхугольника.  Пример: Сруб избы. 3.Действие по глаголу СРУБАТЬ--СРУБИТЬ.  Пример: Сруб леса. Богател он тем, что скупал помещичьи рощи на сруб.
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