Великая китайская стена
История
Великая китайская стена
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Великая Китайская стена — один из крупнейших и древнейших памятников архитектуры в мире. Общая её протяженность составляет 8851,8 км, на одном из участков проходит вблизи Пекина. Процесс строительства этого сооружения потрясает своими масштабами. Мы расскажем Вам о самых интересных фактах и событиях из истории Китайской стены . Не сильно много знаю,но надеюсь оценишь;)
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