Происхождение слова сказка. Откуда пришло, значение!

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Происхождение слова сказка. Откуда пришло, значение!
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Сказ сказание однкореные слова
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