Происхождение слова сказка. Откуда пришло, значение!
Литература
Происхождение слова сказка. Откуда пришло, значение!
Ответ(ы):
Гость:
Сказ сказание однкореные слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В результате включения двигателя скорость космического коробля увеличилась от 7800 до 7840 м/с.Определите импульс силы тяги двигателя ,если масса к...
Другие предметы
Русский язык
Русский язык
Помогите Надо оределить какое это предложение 1)Односоставное или двусоставное 2)Если оно односоставное,то какое -определенно-личное -нео...
Математика
Математика
С Поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вы...