Составить небольшой рассказ про говорящую собаку

Гость: Гость:

Жил был мальчик Коля онажды он гулял на улице и ловил бабочек Коля увидел очень красивую бабочку и погнался за ней,он бежал бежал но бабочка все же улетела Коля огляделся и заметил что он попал на незнакомый район и стал искать людей которые подскажут ему дорогу,но он увидел незнакомую собаку и собака вдруг загаварила Коля очень удивился и спросил почему ты умеешь разговаривать ? собака рассказала что она пришла из другого мира. и на этом и начались их приключения.