Почему масса раствора численно не равна его объему?

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Для того чтобы найти массу раствора нужно его объем умножить на плотность, а плотность может быть разной. Если она больше единицы, то масса раствора будет больше объема, если меньше - меньше объема. Иногда масса и объем совпадают - например, плотность воды 1г/см³, в этом случае масса воды равна ее объему.