ПОМОГИТЕ!!! Найти углы равнобедренного треугольника , если его боковая сторона 6 см, а основание равно 6√3 см

Геометрия
ПОМОГИТЕ!!! Найти углы равнобедренного треугольника , если его боковая сторона 6 см, а основание равно 6√3 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проведем к основанию высоту, которая будет также и медианой, тогда из прямоу.треугольника получим, что косинус угла при основании равен (3*кореньизтрех)/6=(кореньизтрех)/2, значит угол при основании равен 30 градусов. Углы при основании равнобедр.треугольника равны, каждый по 30 градусов. Угол при вершине равен 180-30-30=120 градусов.
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