Сказки гуляют, запрягают, живут, бродят, а кто или что может совершать эти действия, определить прямое значение глаголов

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Сказки гуляют, запрягают, живут, бродят, а кто или что может совершать эти действия, определить прямое значение глаголов
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