Высота книжной стопки 85,5 см. А толщина одной книги равна 2,25 см. Сколько книг было в стопке?
Математика
Высота книжной стопки 85,5 см. А толщина одной книги равна 2,25 см. Сколько книг было в стопке?
Ответ(ы):
Гость:
85, 5:2.25=38 книг было в стопке
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