Высота книжной стопки 85,5 см. А толщина одной книги равна 2,25 см. Сколько книг было в стопке?

Математика

Высота книжной стопки 85,5 см. А толщина одной книги равна 2,25 см. Сколько книг было в стопке?

Автор: Гость