Сравни дроби наиболее удобным способом 4/5 и 17/20 2/91 и 4/179 9/11 и 4/5 8 1/3 и 4 23

Математика
Сравни дроби наиболее удобным способом 4/5 и 17/20 2/91 и 4/179 9/11 и 4/5 8 1/3 и 4 23
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1)4/5 и 17/20 16/20<17/20 4/5<17/20 2)2/91 и 4/179 4/182<4/179 2/91<4/179 3)9/11 и 4/5 45/55>44/55 9/11>4/5 4)8 1/3 и 5 2/3 25/3>17/3 8 1/3>5 2/3
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