Сравни дроби наиболее удобным способом 4/5 и 17/20 2/91 и 4/179 9/11 и 4/5 8 1/3 и 4 23

Математика

Сравни дроби наиболее удобным способом 4/5 и 17/20 2/91 и 4/179 9/11 и 4/5 8 1/3 и 4 23

Автор: Гость