Какое наклонение у слова изготовила
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Какое наклонение у слова изготовила
Ответ(ы):
Гость:
Изготовила- прош. вр., т.к. прош.вр. есть только у изъяв. н., зн. это оно
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