Таня и её должны надписать 300 поздравительных открыток . таня надписавает 30 открыток в час , а её подруга 35 открыток .сколько открыток останется надписать через 2 ч совместной работы? через 4 часа?

Математика

Таня и её должны надписать 300 поздравительных открыток . таня надписавает 30 открыток в час , а её подруга 35 открыток .сколько открыток останется надписать через 2 ч совместной работы? через 4 часа?

Автор: Гость