Таня и её должны надписать 300 поздравительных открыток . таня надписавает 30 открыток в час , а её подруга 35 открыток .сколько открыток останется надписать через 2 ч совместной работы? через 4 часа?

Математика
Таня и её должны надписать 300 поздравительных открыток . таня надписавает 30 открыток в час , а её подруга 35 открыток .сколько открыток останется надписать через 2 ч совместной работы? через 4 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Находим общее,аля: 30+35 = 65 2 часа: 65*2=180 Остаток: 300-130 = 170 4 часа: 65*4 = 260 => 300 - 260 = 40 Ответ: 40.
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