В результате процесса брожения в клетках микроорганизмов образуется молеку лы. ..
Биология
В результате процесса брожения в клетках микроорганизмов образуется молеку лы. ..
Ответ(ы):
Гость:
При брожении глюкозы-ПВК при дальнейшем брожении-этиловый спирт
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