Ввести с клавиатуры координаты двух точек а и в на плоскости вещественный числа в??числить длину.программу нужно написать в паскале пример,как должно получиться введите координаты точки а 5.5 3.5 введите координаты точки b...

Информатика

Ввести с клавиатуры координаты двух точек а и в на плоскости вещественный числа в??числить длину.программу нужно написать в паскале пример,как должно получиться введите координаты точки а 5.5 3.5 введите координаты точки b 1.5 2 длинна отрезка ab=4.272

Автор: Гость