Звуко буквенный разбор слова подорожав

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Звуко буквенный разбор слова подорожав
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Ответ(ы):
Гость:
Подорожав 9 букв 9 звуков
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