Не выполняя построения найдите координаты точек пересечения параболы y=x²-10 и параболы y=x²+3x

Алгебра
Не выполняя построения найдите координаты точек пересечения параболы y=x²-10 и параболы y=x²+3x
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