Что такое:Дневниковая запись?

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Что такое:Дневниковая запись?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дневниковая запись-это когда записываеш например 10.01.2015 Я ходил на плавание и.т.д
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