Привет. Прошу..пожалуйста, помогите решить пример..извените если плох видно:)) Пжлст)) даю 19 баллов ^^ Для тех кто не понял на фото: 4,8-5целых2/5 : 1целую 4/5 -------------------------------(черта деления дроби) 2,4 * 7/8 *1,5

Математика

Привет. Прошу..пожалуйста, помогите решить пример..извените если плох видно:)) Пжлст)) даю 19 баллов ^^ Для тех кто не понял на фото: 4,8-5целых2/5 : 1целую 4/5 -------------------------------(черта деления дроби) 2,4 * 7/8 *1,5

Автор: Гость