Привет. Прошу..пожалуйста, помогите решить пример..извените если плох видно:)) Пжлст)) даю 19 баллов ^^ Для тех кто не понял на фото: 4,8-5целых2/5 : 1целую 4/5 -------------------------------(черта деления дроби) 2,4 * 7/8 *1,5
Математика
Привет. Прошу..пожалуйста, помогите решить пример..извените если плох видно:)) Пжлст)) даю 19 баллов ^^ Для тех кто не понял на фото: 4,8-5целых2/5 : 1целую 4/5 -------------------------------(черта деления дроби) 2,4 * 7/8 *1,5
Ответ(ы):
Гость:
1)2целых 7/8 * 5 целых 1/3 : 3 целых 5/6 1) 2) Ответ:4 2)9целых 4/5 : ( 4 целых 2/3 * 10целых 1/2) 1) 2) Ответ: 3)6 целых 2/3 : ( 4/5-7/20) 1) 2) Ответ:
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