Отрезки АВ и СD параллельны и равны. Отрезки АС и ВD пересекаются в точке М. Докажит??, что треугольник АВМ = треугольнику СDМ. Пожалуйста, помогите.

Гость: Гость:

То, что вы описали, выглядит примерно так, как на картинке. А так, как АВ и СD равны, то и ВD и АС тоже равны. А если ещё и учесть, что части изображения относительно серой линии равны, то можно уверенно говорить, что треугольники АВМ и СDМ равны.