Яша в орудному відмінку.
Українська мова
Яша в орудному відмінку.
Ответ(ы):
Гость:
Орудувати чим? Яшею.
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