Найдите существительные в винительном падеж и укажите число
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Найдите существительные в винительном падеж и укажите число
Ответ(ы):
Гость:
В кадушку(В.п,в сестрУ,ед.ч.)
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