Длина прямоугольника равна 10 дм, площадь - 80 дм. Найди его ширину

Математика
Длина прямоугольника равна 10 дм, площадь - 80 дм. Найди его ширину
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Гость:
Нужно 80 поделить на 10 =8 дм
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